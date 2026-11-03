ЛеБрон Джеймс пи вино от чашата на фен и туърква при победата на 76ърс срещу Булс

ЛеБрон Джеймс стана главно действащо лице в куриозен момент при победата на Филаделфия 76ърс над Чикаго Булс със 126:107 през изминалата нощ.
В среща, в която се отличи с 15 точки, 7 борби и 9 асистенции, американската суперзвезда привлече погледите... като отпи глътка вино от чашата на фен на трибуните.
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Това се случи, след като 41-годишният Джеймс подгони топка и влезе в публиката. Повторенията секунди по-късно показаха как той успява да предотврати тежък сблъсък със зрител и приятелката му, а след това взима от ръката на момчето пластмасова чаша и отпива набързо.
Журналистът Крис Рим от ЕSPN разговаря със запалянкото, от чиято чаша пи ЛеБрон Джеймс, а мъжът, идентифициран като Трой Клемънс, потвърди, че напитката наистина е била вино.
"Добро беше", каза след мача ЛеБрон, запитан за качеството на виното.
Освен с този куриозен момент Леброн Джеймс впечатли и с нов танц на паркета след успешна стрелба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google