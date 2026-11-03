Макси и завърналите се звезди на 76ърс прегазиха Чикаго Булс

Филаделфия 76ърс записа четвърта поредна победа в Националната баскетболна асоциация, след като се наложи категорично у дома над Чикаго Булс със 126:107. С този успех лидерът в Източната конференция подобри баланса си на 7 победи и само 1 загуба от началото на сезона.

Тайрийз Макси бе най-резултатен в мача с 26 точки и 11 асистенции, като отбеляза 15 от точките си в решителната четвърта четвърт. ЛеБрон Джеймс също изигра силен мач, завършвайки с 15 точки, 9 асистенции и 7 борби.

Звездният стартов състав на Филаделфия – Джеймс, Макси, Джейлън Браун, Джоел Ембийд и Ви Джей Еджком – се събра отново на паркета, след като част от титулярите получиха почивка в поредните срещи през уикенда срещу Ню Йорк Никс и Шарлът. Браун допринесе с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 11 борби, а Еджком наниза 21 точки. Ембийд, чието участие бе под въпрос заради травма в стъпалото, се отчете с 15 точки и 8 овладени топки, като дори не се наложи да влиза в игра през последната четвърт.

Tyrese Maxey tonight 🔥 26 PTS 4 REB 11 AST 2 STL 2 BLK 10/15 FG https://t.co/EvsQxtLFum — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) November 3, 2026

За Чикаго, които инкасираха петото си поредно поражение, новобранецът Кейлъб Уилсън, избран под номер 4 в драфта, отбеляза 24 точки. Норман Пауъл добави 18 точки за „биковете“.

Домакините пречупиха съперника през третата четвърт, в която увеличиха аванса си от 5 точки на почивката до 17 при 85:68 след кош на Джеймс по-малко от пет минути преди края на периода. Ветеранът имаше ключов принос и през първото полувреме със седем асистенции.

LeBron James with the new celebration. 💀💀💀 https://t.co/MjClIOHfiJ — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 3, 2026

В заключителния период Макси пое отговорността и с агресивни пробиви под коша, както и с важна тройка шест минути и половина преди края, осигури комфортен аванс от 107:96, който прекърши надеждите на гостите за обрат.

В следващите си мачове в сряда вечер Чикаго ще гостува на Ню Йорк Никс, докато Филаделфия ще пътува за двубой срещу Детройт Пистънс.

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