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Винъс Уилямс ще завърши годината без победа на сингъл в тура на WTA

  • 2 ное 2026 | 16:29
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Винъс Уилямс ще завърши годината без победа на сингъл в тура на WTA

Бившата номер 1 в женския тенис Винъс Уилямс ще завърши годината без нито една победа на сингъл в професионалния Тур на WТА.

46-годишната американка записа последното си участие за сезона на турнира от сериите WТА 250 в Хонконг, където отстъпи пред Мери Стояна с 2:6, 3:6 за 78 минути. В своя 14-jи мач за годината Уилямс не успя да запише сет до името си срещу 23 години по-младата си сънародничка и отпадна в първия кръг на надпреварата, с което допусна 17-а поредна загуба на сингъл.

Носителката на 21 титли от Големия шлем, която за пръв път оглави ранглистата на сингъл през февруари 2002 година, продължава да се състезава и на двойки, където се справя далеч по-добре. Тя е 145-а в класацията при дуетите и ще стартира в Хонконг в тандем с Сюй Ифан (Китай). През миналата седмица тя игра на първия си полуфинал от осем години в надпреварата на двойки в Гуанчжоу (Китай).

Освен петте си титли поединично от "Уимбълдън" и две от Откритото първенство на САЩ, Винъс Уилямс има 14 отличия от Големия шлем при дуетите със сестра си Серина, спечелени между 1999 и 2016 година.

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