Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

Каспер Рууд прекъсна серията си от четири поредни загуби на турнира от сериите "Мастърс" в Париж, след като записа категоричен успех в първия си мач от надпреварата. Норвежецът надделя над аржентинския квалификант Хуан Мануел Серундоло с 6:3, 6:2 в среща от първия кръг.

Рууд демонстрира много стабилна игра по време на целия двубой. Световният номер 25 не позволи на съперника си да стигне до нито един пробив и завърши срещата с 27 печеливши удара. Така той си осигури убедителна победа за по-малко от час и половина игра.

Във втория кръг във френската столица Рууд ще премери сили с испанеца Рафаел Жодар. 20-годишният Жодар вече записа победа в първия кръг, елиминирайки Алехандро Табило с 6:2, 6:3.

Това ще бъде втори двубой между Рууд и Жодар в официалния тур. Единствената им среща до момента се проведе на четвъртфиналите на "Мастърс" в Шанхай през 2026 година, когато испанският тенисист постигна обрат и спечели с 2:1 сета (4:6, 6:4, 6:3).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages