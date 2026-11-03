Уго Умбер надделя над Ботик Ван де Зандсхулп в оспорван трисетов трилър в Париж

Французинът Уго Умбер премина през изключително оспорван двубой на старта на турнира от сериите "Мастърс" в Париж, след като надделя над нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп с 7:6(5), 6:7(9), 6:3 в първия кръг (1/32-финал). Срещата се проведе на 2 ноември 2026 г. на твърдите кортове в залата в Париж.

Първият сет премина без изявен превес за нито един от двамата тенисисти и влезе в тайбрек, където Умбер показа по-здрави нерви и го спечели с 7:5 точки. Във втория сет драматичният сценарий се повтори, но този път в тайбрека Ван де Зандсхулп надделя с 11:9 точки, изравнявайки сетовете. В решаващата трета част френският ляворък състезател пое инициативата и затвори мача с 6:3.

Този успех затвърди пълното превъзходство на Уго Умбер над нидерландския му съперник. В последните си 5 срещи с Ван де Зандсхулп французинът е записал 5 победи и 0 загуби. Последната им среща преди надпреварата в Париж бе на турнира ATP 250 в Монпелие през февруари 2026 г., когато Юбер спечели с 6:3, 6:4.

Преди този мач в Париж и двамата състезатели бяха в серия от негативни резултати. Уго Умбер, който заема 38-о място в световната ранглиста на ATP, имаше серия от четири поредни поражения, включително от Новак Джокович в Базел (4:6, 6:3, 6:4) и от Корентин Муте в Марсилия. Ван де Зандсхулп, разположен точно пред него под №37 в света, също бе регистрирал три последователни загуби преди пристигането си във френската столица.

С победата си в първия кръг Умбер си осигури място във втория кръг (1/16-финалите) на надпреварата. Победата на родна земя дава важен тласък за французина, който през 2024 г. стигна до финала на турнира в Париж.

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Снимки: Gettyimages