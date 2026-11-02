Рафа Ходар увеличава шансовете си за Финалите на АТР

Испанският тенисист Рафаел Ходар преодоля първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Мастърс" във френската столица Париж и увеличи шансовете си за дебют на Финалния турнир на АТР за годината.

20-годишният състезател, който към момента е девети в ранглистата, даваща право на участие в Торино (Италия), победи чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 6:3 за 76 минути.

Ходар, който по същото време през миналата година се готвеше за участие в турнира Next Gen ATP Finals, спечели пет поредни гейма в първия сет. Във втората част той направи силна серия от 3:3 до 6:3, за да се класира за втория кръг в Париж, където ще играе срещу победителя от двубоя между Каспер Рууд (Норвегия) и квалификанта Хуан Серундоло (Аржентина).

Така младият испанец увеличава аванса си пред десетия Алекс де Минор (Австралия) на 74 точки при условието, че първите девет места дават право на участие във Финалите на АТР заради отсъствието на втория Яник Синер (Италия). Де Минор, който е осми поставен във френската столица, ще стартира директно от втория кръг и очаква победителя от утрешния мач между Андрей Рубльов (Русия) и Томас Мартин Ечевери (Аржентина).

В друга среща от днес Лоренцо Музети (Италия) надделя над Хуберт Хуркач (Полша) в оспорван мач с два тайбрека - 7:6(3), 7:6(10) и в следващата фаза ще играе срещу водача в схемата Александър Зверев (Германия).

Игнасио Бусе (Перу) победи Зизу Бергс (Белгия) с 6:2, 6:4 и си осигури сблъсък срещу поставения под номер 4 Даниил Медведев (Русия). Ринки Хиджиката (Австралия) отстрани Лучано Дардери (Италия) с 6:2, 6:2, а представителят на домакините Люка ван Аш спечели срещу Мариано Навоне (Аржентина) с 6:3, 7:5.

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