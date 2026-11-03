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Ла Коруня обърна Осасуна и спря лошата си серия

  • 3 ное 2026 | 00:15
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Ла Коруня обърна Осасуна и спря лошата си серия

Депортиво Ла Коруня победи Осасуна с 2:1 у дома в среща от 11-ия кръг на "Ла Лига", играна на "Риасор". Анте Будимир (32′) даде преднина на гостите, но Марио Сориано (64′) изравни, а Бил Нсонго (87′) донесе успеха на домакините. Така Депор сложи край на лошата си серия от 6 поредни мача без победа в първенството.

Осасуна поведе в 32-рата минута след вратарска грешка. Топката бе отнета, а Гомес подаде към Будимир в наказателното поле и нападателят се разписа за 0:1.

Ла Коруня възстанови равенството в 64-ата минута. Марио Сориано изпълни пряк свободен удар с шут по земя и изпрати топката в мрежата.

Развръзката дойде в 87-ата минута. След центриране пред вратата Обамеянг стреля с глава, а вратарят спаси. Бил Нсонго обаче реагира най-бързо и довкара отбитата топка, за да оформи крайното 2:1.

След този успех Ла Коруня излезе на 8-ото място в класирането с 14 точки. Осасуна остава на 15-ата позиция с 11 пункта в актива си.

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Снимки: Gettyimages

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