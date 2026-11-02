Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лориан

Брест спечели бретонското дерби и прекъсна серията на Лориан

  • 2 ное 2026 | 23:49
  • 256
  • 0
Брест спечели бретонското дерби и прекъсна серията на Лориан

Брест победи Лориан с 2:0 като гост в бретонското дерби от деветия кръг на Лига 1. Людовик Ажорк (69′) и Ноа Еджума (90+2′) донесоха успеха на гостите, които сложиха край на серията на съперника си от три поредни шампионатни срещи без допуснат гол.

Двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство, а в началото на второто полувреме гредата спря Брест от откриване на резултата.

Гостите все пак поведоха в 69-ата минута чрез Ажорк.

Лориан отправи 13 удара, но не успя да намери път към мрежата.

Във втората минута на добавеното време резервата Ноа Еджума отбеляза второто попадение за Брест и окончателно реши двубоя.

С победата Брест събра 12 точки и се изкачи на десетото място, изпреварвайки Лориан. Домакините са непосредствено след него със същия актив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

  • 2 ное 2026 | 18:32
  • 3327
  • 13
Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

  • 2 ное 2026 | 18:18
  • 902
  • 1
Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

  • 2 ное 2026 | 18:12
  • 7590
  • 6
Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

  • 2 ное 2026 | 18:12
  • 1309
  • 2
Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

  • 2 ное 2026 | 18:07
  • 4942
  • 10
Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

  • 2 ное 2026 | 17:16
  • 1880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 20964
  • 89
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 22928
  • 186
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 11676
  • 3
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 23643
  • 171
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 26964
  • 30
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 27226
  • 115