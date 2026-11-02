Брест спечели бретонското дерби и прекъсна серията на Лориан

Брест победи Лориан с 2:0 като гост в бретонското дерби от деветия кръг на Лига 1. Людовик Ажорк (69′) и Ноа Еджума (90+2′) донесоха успеха на гостите, които сложиха край на серията на съперника си от три поредни шампионатни срещи без допуснат гол.

Двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство, а в началото на второто полувреме гредата спря Брест от откриване на резултата.

Гостите все пак поведоха в 69-ата минута чрез Ажорк.

Лориан отправи 13 удара, но не успя да намери път към мрежата.

Във втората минута на добавеното време резервата Ноа Еджума отбеляза второто попадение за Брест и окончателно реши двубоя.

С победата Брест събра 12 точки и се изкачи на десетото място, изпреварвайки Лориан. Домакините са непосредствено след него със същия актив.

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