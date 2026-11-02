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Райс: На всеки отбор му е било трудно тук

  • 2 ное 2026 | 20:45
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Халфът на Арсенал Деклан Райс заяви, че краят на 14-годишната серия без победа във Висшата лига на "Анфийлд" е засилила увереността, че лондончани могат да запазят титлата си, спечелена през миналия сезон. Победата с 1:0 в неделя не само сложи край на безплоден период, датиращ от 2012 година, но и изведе Арсенал на върха в класирането в първенството на Англия. Мениджърът на "артилеристите" Микел Артета игра при последния успех срещу Ливърпул преди 14 сезона.

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха
Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

"Да, всеки отбор, който е печелил тук в миналото, никога не му е било лесно. Винаги ще бъде трудно да дойдеш на "Анфийлд", така че трябваше да се наложим, трябваше да дадем всичко от себе си, защото те атакуват толкова много. Трябваше да бъдем издръжливи и силни. Просто ни е внушено това, което този мениджър е изградил в клуба. Сплотеността на момчетата също е нещо доста важно. Начинът, по който мениджърът държи всичко под контрол, е изключителен. Това е огромно нещо и от нас зависи да продължим по този начин. Научих, че в тази лига ноември не означава каквото и да е. Просто трябва да спечелиш колкото можеш повече и през февруари или март", коментира Райс пред медиите.

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Снимки: Gettyimages

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