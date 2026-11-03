Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

Колебливият старт на сезона за Уест Хам поставя под сериозна въпросителна бъдещето на Нуно Еспирито Санто начело на „чуковете“. Сочени за основен фаворит за промоция в Чемпиъншип след изпадането си от Висшата лига, лондончани се свлякоха до осмото място след домакинското поражение с 1:3 от Уест Бромич. Това бе втора поредна загуба на собствен терен за тима, който вече изостава на четири точки от заемащия втората позиция Суонзи на Витор Матош.

„Гардиън“ съобщава, че макар ръководството да иска да даде кредит на доверие на португалския специалист за преобръщане на ситуацията, недоволството и нетърпението сред клубните шефове и феновете растат. Привържениците изразиха своето възмущение по време на последния мач. Основната цел остава незабавно завръщане във Висшата лига, след като бившият мениджър на Нотингам Форест не успя да спаси отбора от изпадане през миналата кампания.

Оставането на португалеца на поста след отпадането далеч не бе безспорно. Дейвид Съливан настояваше за уволнението на 52-годишния треньор, но чешкият милиардер Даниел Кретински се застъпи за неговото запазване.

Междувременно Съливан се оттегли от постовете си на съпредседател и директор, за да отговори на твърденията, които определи като „неверни обвинения“ относно личното си поведение. Той запазва 40% от акциите, докато през септември Кретински стана мажоритарен собственик с 46%. Всяко решение относно треньорския пост ще бъде колективно, като в оценката ще участват и временният изпълнителен директор Карим Вирани, както и директорът по селекцията Нилс Копен.

С едва две победи в последните шест мача лондонският състав продължава да буди сериозни съмнения. Нуно, който наследи Греъм Потър през септември 2025 г., изпитва затруднения в изграждането на идентичност и титулярен състав. Отборът се раздели с Крисенсио Съмървил и Матеуш Фернандеш, но задържа ключови фигури като Джаръд Боуен и Томаш Соучек. Освен това Уест Хям счупи трансферния рекорд на ЕФЛ, след като инвестира 22 милиона паунда (26,32 милиона евро) за привличането на Арне Енгелс от Селтик.

В тактически план дефанзивната стабилност се оказва очевиден проблем – тимът има само три „сухи мрежи“ в 13 кръга и се е оказвал в ролята на догонващ в резултата шест пъти.

Въпреки че не липсваха и моменти на висока резултатност, като разгромните победи с 6:0 над Рексъм и Линкълн Сити (втората улеснена от два червени картона още през първото полувреме), както и измъкнатият успех с 1:0 при гостуването на Суонзи, пространството за грешки е минимално. Предстоящото в сряда гостуване на Кардиф поставя началото на решаващ период за Нуно Еспирито Санто преди паузата за националните отбори.

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Снимки: Gettyimages