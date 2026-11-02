Лукас Петков е оптимист за българския футбол, разкри кои са факторите за силното представяне на Елверсберг

Съвсем доскоро отборът на Елверсберг – новак в Бундеслигата, заемаше 3-о място в класирането и все още е в челото, въпреки двете загуби в последните четири мача. Сега „елфите“ са на 6-а позиция с равен брой точки с Байер (Леверкузен) пред тях. Българското крило и национал Лукас Петков говори за сензационното представяне на новаците, но също така и за други неща, свързани с българския футбол пред сайта на известния италиански журналист Джанлука Ди Марцио.

На въпрос какво може да постигне Елверсберг през този сезон, Петков отговаря: „Вярвам, че имаме добри шансове да подходим позитивно към всяко домакинство и се стремим да печелим трите точки, когато е възможно. Вече играхме срещу Байерн (Мюнхен) и (Байер Леверкузен), а предстоящите мачове ще бъдат още по-трудни. Въпреки това, винаги имаме сериозен шанс да спечелим точки в домакинските си срещи".

„Като гости, естествено, искаме да покажем същото лице, което демонстрираме пред собствените си фенове – и да бележим голове. Досега се представяме добре и далеч от дома. Ако продължим да играем със същото чувство за свобода, можем да си осигурим още точки. След това ще видим какво е възможно. Разбира се, ако събереш достатъчно точки, се озоваваш близо до върха в класирането. Но основната ни цел остава оцеляването в лигата“, разказва Лукас Петков, който се превръща в едно от актуалните български имена в Европа.

Елверсберг и Петков продължават да впечатляват с нова мощна победа

Елверсберг има население от около 8000 души и се намира в провинция Саарланд – на 15 километра от Саарбрюкен и на около 50 километра от Кайзерслаутерн, където по време на Световното първенство през 2006 г. Италия игра срещу САЩ и Австралия. Това е най-малкият град, чийто клуб някога се е състезавал в Бундеслигата.

- Каква е тайната зад невероятния възход на отбора?

- Със сигурност спокойствието, добрата организация на клуба и целенасочените трансфери. Тук се прощават грешките на младите футболисти, което им позволява да растат и да се развиват. Друг основен аспект е, че медийният интерес не е толкова голям. Когато загубим мач, това не се превръща в драма, както би могло да се случи в по-голям клуб. Това ни позволява да останем концентрирани, да продължим да си вършим работата и да се опитаме да се представим по-добре в следващия мач. И в повечето случаи успяваме“, разкрива българското крило формулата на успеха.

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- Съоръжението на клуба разполага с 9 970 места. А по-хубаво ли е да играеш като гост на големи стадиони или пък да посрещаш големите отбори на „Валдщадион ан дер Кайзерлинде“?

- Дори във Втора Бундеслига сме играли на важни стадиони, като тези в Кайзерслаутерн, Шалке, Дрезден и Берлин. Всички те са престижни съоръжения с уникална атмосфера. Но, разбира се, „Алианц Арена“, „Сигнал Идуна Парк“, „Борусия-Парк“ и много други арени представляват нещо специално и е нормално да се радваме, че можем да играем там. В същото време знаем, че сме много силни у дома и че можем да изиграем много отлични мачове пред нашите фенове. Поради тази причина и двете ситуации ни носят голямо удовлетворение.

- В основните европейски първенства обикновено 40 точки са достатъчни, за да се избегне изпадането. Правят ли тези изчисления? Към момента им липсват 27 точки, което означава девет победи в следващите 26 мача. Цел, която далеч не е невъзможна, като се има предвид, че вече са спечелили четири от осем мача.

- Не правим изчисления за точките, но искаме да спечелим колкото се може повече. Не сме си поставили конкретни цели. Просто искаме да играем нашия футбол, както у дома, така и като гости, и накрая ще видим докъде ще стигнем.“

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- Българският футбол се развива. ЦСКА има нов стадион, Левски строи такъв, а и националният отбор може да гледа към бъдещето с по-голям оптимизъм. Как вижда Лукас Петков ситуацията? И вярва ли, че България може да се класира за Евро 2028?

- "Българският футбол върви напред и ситуацията се подобрява. Нещата могат да станат по-позитивни и за националния отбор. Имаме шанс да завършим на второ място в нашата група от Лига на нациите С, а с много късмет дори и на първо, ако успеем да спечелим следващите два мача. Аз съм оптимист. Що се отнася до Евро 2028, първо трябва да видим как ще бъде съставена групата, но не искам да изключвам нищо.

Ако ме бяхте попитали преди две години дали някога бих спечелил с 4:1 у дома срещу Майнц с Елверсберг в Бундеслигата, вероятно щях да отговоря с „не“. Научих се именно от този начин на мислене: всичко е възможно. Не мога да се оплача от кариерата си и се радвам на всеки мач, в който играя“, завършва българският флангови нападател.

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Снимки: Imago