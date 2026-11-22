Сантандер изпусна аванс от два гола, но успя да пречупи Реал Сосиедад

Сантандер спечели с 3:2 домакинството си на Реал Сосиедад и спря устрема на съперника към топ 4. Расинг поведе с два гола до осмата минута, но допусна изравняване. Гостите намалиха в края на първото полувреме и стигнаха до 2:2 след час игра. Попадение на Серхио Каналес от дузпа в 68-ата минута донесе победата на тима на Хосе Лопес.

Срещата започна на много високо темпо, като в първите пет минути имаше избиване от голлинията и пред двете врати. Ясир Забири откри резултата в шестата минута след прекрасен пробив и центриране на Икер Луке. Грешка на вратаря на гостите Алекс Ремиро позволи на Забири да удвои аванса на Сантандер само две минути по-късно. Домакините бяха близо и до трети гол, но удар на Серхио Каналес срещна гредата.

FINAL #RacingRealSociedad 3-2 💚 ¡El @realracingclub consigue la victoria en un partidazo en El Sardinero! #LALIGAEASPORTS https://t.co/zwdv5C5psv — LALIGA (@LaLiga) November 22, 2026

Реал Сосиедад заигра по-атакуващо, което остави доста пространства за атаки на съперника, но той не се възползва. След като пропусна някои шансове баските се върнаха в мача малко преди почивката, когато Микел Оярсабал се разписа. През второто полувреме темпото продължи да е високо. След час игра Гонсало Гедеш получи много пространство пред наказателното поле. Той стреля от сериозна дистанция, но вратарят позволи да бъде преодолян.

Само осем минути по-късно Сантандер получи дузпа за нарушение на Ремиро, а Каналес бе точен от бялата точка. Ситуациите пред двете врати не спряха. Ори Оскарсон направи голям пропуск за гостите, а Луке пропусна отлична възможност за Сантандер.

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Снимки: Imago