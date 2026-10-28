Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница

Лукас Петков и Елверсберг са аут от Купата на Германия

  • 28 окт 2026 | 00:49
  • 317
  • 1
Лукас Петков и Елверсберг са аут от Купата на Германия

Втородивизионният Елверсберг поднесе една от изненадите в днешните мачове от 1/16-финалите за Купата на Германия. "Елфите" отстъпиха с 0:2 у дома на втородивизионния Дармщат и ще се съсредоточат изцяло върху представянето си в Бундеслигата, където до момента се представят повече от добре.

Лукас Петков за пореден път игра силно за Елверсберг и отправи цели 6 удара, но не можа да се разпише. В състава на гостите го нямаше Фабиан Нюрнбергер, който лекува тежка контузия.

"Лилиите" трябваше да правят принудителна смяна още в 4-тата минута заради контузия на Николас Веркойен, но именно появилият се от пейката Ларс Кел откри резултата в 6-ата минута. Това беше единственият удар на Дармщат до почивката срещу цели 14 в полза на домакините, но резултатът остана непроменен.

През втората част Елверсберг усили натиска си още повече, но пропуските следваха един след друг, а в 56-ата минута гол на Милан Смит подпечета крайния успех на Дармщат.

Кьолн не показа никаква милост към Унион (Берлин). "Козлите" разгромиха несъстоятелния си съперник с 5:0 и зарадваха феновете си, след като в предишните си два мача не можаха да се разпишат.

На почивката домакините имаха само един гол преднина, отбелязан от Саид Ел Мала. Звездата на Кьолн се разписа и след почивката, а освен него точни бяха Линтон Маина и появилите се като резерви Исак Йоханесон и Себастиан Себулонсен.

Любопитното е, че Унион отправи повече удари от домакините, но независимо от това понесе тежко поражение. Тимът от Берлин бележи трудно и в Бундеслигата, където е в зоната на изпадащите.

Кьолн беше в период, изпълнен с колебливи резултати, но вече може да гледа по-смело към следващите двубои, а най-скорошният от тях ще е срещу същия съперник, но в столицата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Българи зад граница

Тонислав Йорданов попадна в идеалния отбор на кръга в унгарското първенство

Тонислав Йорданов попадна в идеалния отбор на кръга в унгарското първенство

  • 27 окт 2026 | 13:43
  • 831
  • 0
Йоан Стоянов победи Цунами в луд мач в Израел

Йоан Стоянов победи Цунами в луд мач в Израел

  • 26 окт 2026 | 22:25
  • 3144
  • 0
АЕК (Ларнака) и Панков спечелиха дербито с Омония и поведоха в класирането в Кипър

АЕК (Ларнака) и Панков спечелиха дербито с Омония и поведоха в класирането в Кипър

  • 26 окт 2026 | 22:09
  • 2102
  • 0
Здравко Димитров с цял мач при победа на Мардин

Здравко Димитров с цял мач при победа на Мардин

  • 26 окт 2026 | 21:42
  • 2085
  • 1
Българин ще заеме треньорски пост в Партизан

Българин ще заеме треньорски пост в Партизан

  • 26 окт 2026 | 13:26
  • 12093
  • 0
ОФИ удари ПАОК и спря лошата си серия

ОФИ удари ПАОК и спря лошата си серия

  • 25 окт 2026 | 23:57
  • 1602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:50
  • 16231
  • 10
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 102667
  • 583
Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

  • 28 окт 2026 | 00:13
  • 8897
  • 24
Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

  • 27 окт 2026 | 18:58
  • 34792
  • 61
Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 31457
  • 84
Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

  • 27 окт 2026 | 20:43
  • 7389
  • 17