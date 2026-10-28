Лукас Петков и Елверсберг са аут от Купата на Германия

Втородивизионният Елверсберг поднесе една от изненадите в днешните мачове от 1/16-финалите за Купата на Германия. "Елфите" отстъпиха с 0:2 у дома на втородивизионния Дармщат и ще се съсредоточат изцяло върху представянето си в Бундеслигата, където до момента се представят повече от добре.

Лукас Петков за пореден път игра силно за Елверсберг и отправи цели 6 удара, но не можа да се разпише. В състава на гостите го нямаше Фабиан Нюрнбергер, който лекува тежка контузия.

"Лилиите" трябваше да правят принудителна смяна още в 4-тата минута заради контузия на Николас Веркойен, но именно появилият се от пейката Ларс Кел откри резултата в 6-ата минута. Това беше единственият удар на Дармщат до почивката срещу цели 14 в полза на домакините, но резултатът остана непроменен.

През втората част Елверсберг усили натиска си още повече, но пропуските следваха един след друг, а в 56-ата минута гол на Милан Смит подпечета крайния успех на Дармщат.

Кьолн не показа никаква милост към Унион (Берлин). "Козлите" разгромиха несъстоятелния си съперник с 5:0 и зарадваха феновете си, след като в предишните си два мача не можаха да се разпишат.

На почивката домакините имаха само един гол преднина, отбелязан от Саид Ел Мала. Звездата на Кьолн се разписа и след почивката, а освен него точни бяха Линтон Маина и появилите се като резерви Исак Йоханесон и Себастиан Себулонсен.

Любопитното е, че Унион отправи повече удари от домакините, но независимо от това понесе тежко поражение. Тимът от Берлин бележи трудно и в Бундеслигата, където е в зоната на изпадащите.

Кьолн беше в период, изпълнен с колебливи резултати, но вече може да гледа по-смело към следващите двубои, а най-скорошният от тях ще е срещу същия съперник, но в столицата.

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Снимки: Gettyimages