Елверсберг и Петков продължават да впечатляват с нова гръмка победа

Елверсберг постигна нова убедителна домакинска победа с 4:1 над Майнц 05 в двубой от 8-ия кръг на германската Бундеслига. Българският национал Лукас Петков започна като титуляр и остана на терена до 88-ата минута, когато бе заменен от Раиф Адем. За успеха се разписаха Феликс Кайдел (7'), Франсис Ониека (26'), Морис Кратенмахер (45+1') и Коул Кембъл (90+1'), а почетното попадение за гостите бе дело на Бенедикт Холербах (90+2').

Домакините поведоха още в 7-ата минута, когато Кайдел се отличи със страхотно изпълнение на пряк свободен удар, което не остави шансове на Робин Центнер.

В 26-ата минута Елверсберг удвои аванса си. Онйека получи топката пред наказателното поле, освободи си пространство за удар и преодоля вратаря на Майнц.

В добавеното време на първата част преднината на домакините стана класическа. След центриране от корнер се получи разбъркване в наказателното поле, а Кратенмахер се ориентира най-добре, овладя топката, обърна се и с удар в далечния ъгъл направи резултата 3:0.

След почивката Майнц опита да се върне в мача и в 65-ата минута Рансфорд Кьонигсдьорфер изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада след намесата на ВАР.

В заключителните минути двата отбора си размениха по още един гол. Първо Коул Кембъл покачи на 4:0 след центриране отляво на Николас Микелсон, като овладя топката с гърди и се разписа с впечатляващо акробатично изпълнение.

Малко след това Майнц стигна до почетно попадение. След дълъг пас на вратаря Шералдо Бекер достигна топката до аутлинията и подаде към Кьонигсдьорфер, чийто удар срещна гредата. Холербах обаче беше на точното място и отблизо изпрати кълбото в мрежата. След продължителна проверка с ВАР попадението беше зачетено.

В 90+5-ата минута гостите останаха и с човек по-малко, след като Щефан Пош получи втори жълт и съответно червен картон за грубо нарушение, с което спря обещаваща атака.

С успеха Елверсберг събра 13 точки и се изкачи временно на петото място в класирането. Новакът в Бундеслигата сложи край и на серията на Майнц от три поредни победи като гост в първенството. Гостите остават на осмата позиция с 10 точки.

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Снимки: Gettyimages