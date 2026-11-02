Елизара Янева се изкачва с едно място нагоре в ранглистата

Елизара Янева продължава да бъде ракета номер 1 на България и след изминалата състезателна седмица. Тя се изкачва с едно място до номер 138 в света и има 535 точки.

Росица Денчева губи три позиции и вече е 198-ма, като активът ѝ е 389 пункта.

Лидия Енчева е най-прогресиращата ни тенисистка с цели 10 места нагоре до номер 314. Тя вече е с 220 точки, а Виктория Томова със 160 пада с едно място до 381-мо.

Лиа Каратанчева губи цели 43 позиции до 421-вата, а Изабелла Шиникова е надолу с 8 места до 438-мото. 475-а е Денислава Глушкова, Ива Иванова е 549-а, а Гергана Топалова е 566-а.

В топ 10 промените не са толкова много - Елена Рибакина остава на върха, следвана от Арина Сабаленка и Мира Андреева. Кори Гоф вече е 4-та, изпреварвайки Джесика Пегула. Шеста и седма остават Елина Свитолина и Каролина Мухова, а Линда Носкова изпреварва Ига Швьонтек на осмата позиция. Марта Костюк затваря престижната десетица.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago