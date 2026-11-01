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Адриан Андреев с убедителна победа в Таранто

  • 1 ное 2026 | 14:50
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Адриан Андреев с убедителна победа в Таранто

Българският тенисист Адриан Андреев победи убедително италианеца Андреа Коломбо с 6:1, 6:1 за час игра на турнира от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в италианския град Таранто.  Андреев направи още пет пробива в мача - три в първия и два във втория сет, които му бяха достатъчни за крайната победа.

Във финала на квалификациите българинът, който е номер 605 в световната ранглиста и е поставен като девети в схемата на квалификациите, ще срещне втория - Масимо Джунта от Италия, който днес постигна чиста победа над Никита Белозерцев от Узбекистан - 6:3, 6:4.

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