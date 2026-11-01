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Хелоуин забавление за Григор Димитров и звездите на тениса

  • 1 ное 2026 | 13:39
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Хелоуин забавление за Григор Димитров и звездите на тениса

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и част от водещите състезатели в тура взеха участие в атрактивна игра по повод Хелоуин.

Звездите на корта бяха поставени пред изпитание на сляпо, при което трябваше да избират между две покрити опции, залагайки на класическия принцип „лакомство или пакост“.

Първата ни ракета извади чудесен късмет и под кърпата го очакваше приятна почерпка. За разлика от него, някои от колегите му трябваше да преминат през шеговито изпитание, докосвайки спагети със скрито в тях изкуствено око.

Въпреки първоначалното притеснение от изненадите на организаторите, тенисистите се забавляваха искрено и демонстрираха отлично празнично настроение.

Кадри от любопитния момент:

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