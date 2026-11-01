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Квалификантка извън топ 100 спечели трофея в Гуанджоу

  • 1 ное 2026 | 14:33
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Квалификантка извън топ 100 спечели трофея в Гуанджоу

Британската тенисистка Хариет Дарт победи австрийката Лил Тагер в три сета - 4:6, 6:3, 6:4 и спечели титлата на турнира в китайския град Гуанчжоу на твърди кортове WTA 250.

Това е първа титла на британката, която бе под номер 115 в световната ранглиста, но ще направи голям скок от новата седмица и ще спечели повече от 30 места.

По-опитната Лили Тагер, която бе и фаворит в мача, спечели първия сет, като направи пробив още в първия гейм, а след това поведе и с 3:0. Британката обаче върна пробива за 4:4. Съперничката й още веднъж я проби в деветия гейм, а след това затвори частта - 6:4.

Във втората част Хариет Дарт направи пробив за 5:3 в осмия гейм, а след това изравни на свой сервис.

В третия гейм изобилстваха пробивите, като Дарт направи три срещу два на Лили Тагер и така триумфира с титлата в турнира в китайския град и спечели повече от 37 хиляди долара от наградния фонд.

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Снимки: Imago

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