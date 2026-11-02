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Борис Борисов и Карла Бързакова триумфираха на сингъл на турнирa J30 в София

  • 2 ное 2026 | 03:31
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Борис Борисов и Карла Бързакова триумфираха на сингъл на турнирa J30 в София

Борис Борисов при юношите и Карла Бързакова при девойките спечелиха титлите на сингъл на турнира по тенис от категория J30 на World Tennis Tour Juniors в София. Надпреварата се проведе при много добри условия и организация на базата на ТК „Барокко".

В изцяло български финал при юношите Борис Борисов победи Кристиан Стефанов с 6:0, 7:5. На трето място се класира друг българин - Марин Абаджиев.

Това е първа титла на сингъл за 16-годишния Борисов при юношите от турнири на World Tennis Tour Juniors.

На финала при девойките Карла Бързакова се наложи над Тина Датлова (Чехия) с 6:0, 6:3. На трета позиция се нареди българката Александра Момчилова.

Това е първа титла на сингъл при девойките от турнири на World Tennis Tour Juniors за едва 13-годишната Бързакова. Така тя стана едва втората българка, която печели титла от този ранг на тази възраст.

Наградите на призьорите връчиха Николай Стайков, президент на ТК Барокко и член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис, и Йордан Божинов, технически директор на централата.

СНИМКА: Българска федерация по тенис

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