Мерт Дурмуш изведе Специя до успех

Мерт Дурмуш вкара решителен гол за победата на Специя с 2:1 срещу Аталанта U23 в среща от 12-ия кръг на група "В" в италианската Серия С. Българинът започна на резервната скамейка и се появи в игра в 64-ата минута на мястото на Кевин Канава̀, а двайсет минути по-късно удвои преднината на своите. Попадението му се оказа ключово, тъй като гостите върнаха един гол в края.

VINCIAMO NOI! 🦅🤍 #SpeziaAtalantaU23 2-1 https://t.co/NHO4ab4OKV — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) November 1, 2026

Така Специя продължи без загуба от началото на шампионата и записа десетата си победа в дванайсет срещи. Тимът е лидер с 32 точки и има шест пункта аванс пред Равена.

Домакините започнаха отлично на "Алберто Пико" и още в петата минута Кевин Брайт откри резултата. Минималният аванс се задържа до почивката, а след паузата Специя трябваше да положи още усилия, за да доближи трите точки.

Големият момент за Дурмуш настъпи в 84-ата минута. След центриране отляво Хоселито стреля с глава, вратарят на гостите не успя да задържи топката и българинът се възползва от непосредствена близост за 2:0.

+3 🫡 https://t.co/dJ5vkvDz9o — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) November 1, 2026

Това попадение се оказа и победното. В 90-ата минута Едоардо Дзанабони намали изоставането на втория отбор на Аталанта, но до нов обрат в развоя не се стигна и Специя прибра поредните си три точки.

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