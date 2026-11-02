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Освободиха български треньор във Виетнам

  • 2 ное 2026 | 04:03
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Освободиха български треньор във Виетнам

Велизар Попов вече не е старши треньор на виетнамския клуб Те Конг Виетел. Раздялата идва след поредица от разочароващи резултати в първенството V-League и Азиатската Шампионска лига 2.

Клубът официално съобщи за напускането с кратко изявление.

„Старши треньорът Велизар Попов се оттегли от поста си в Те Конг Виетел. Искрено му благодарим за неговия принос към клуба и пожелаваме на него и семейството му много здраве и щастие“, се казва в официалното изявление на виетнамския клуб.

Капката, която преля чашата, бе загубата с 1:3 като гост от Теп Ксан Нам Дин в шестия кръг на първенството. След поражението ръководството взе решение да прекрати предсрочно договора на българския наставник.

Въпреки сериозните инвестиции в селекцията през този сезон, Те Конг Виетел не оправда високите очаквания. Воденият от Попов тим не записа нито една победа в последните си осем мача във всички турнири, постигайки единствено равенства и загуби. В търсене на промяна и връщане в борбата за титлата, двете страни бързо са стигнали до взаимно съгласие за прекратяване на съвместната си работа. За момента от клуба все още не са обявили името на неговия заместник.

„Искам да кажа само едно: гордея се с моите футболисти и с духа на целия отбор“, заяви Попов на сбогуване.

Така Велизар Попов се превърна в първия уволнен старши треньор през настоящия сезон 2026/27 във V-League.

Българският специалист пое Те Конг Виеттел на 27 април 2025 г. Под негово ръководство клубът завърши като вицешампион през сезон 2025/26 и спечели бронзовите медали в турнира за Купата на страната.

СНИМКА: Thể Công–Viettel FC﻿// FACEBOOK

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