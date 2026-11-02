Следете НБА на живо със Sportal.bg: Четири мача тази нощ

Новият турнирен ден в НБА предлага четири срещи, а Sportal.bg ви предлага да следите в реално време развитието и резултатите от всички срещи.

Първият двубой от програмата започна още в 22:30 часа българско време и противопоставя Орландо Меджик и Бостън Селтикс. Преди началото Бостън бе с баланс 4-1 и серия от четири поредни победи, докато Орландо имаше две победи и три поражения. Меджик влезе в срещата без Паоло Банкеро, Джейлън Съгс и Джонатан Айзък.

В полунощ започна срещата между Индиана Пейсърс и Бруклин Нетс. Пейсърс влезе в мача с баланс 2-4, докато Бруклин все още търси първата си победа за сезона след пет поредни поражения. Индиана е сериозно засегнат от контузии, като сред отсъстващите са Тайрийз Халибъртън, Ти Джей Макконъл, Бен Шепърд и Ивица Зубац.

От 3:30 часа Голдън Стейт Уориърс приема ЛА Клипърс. „Воините“ са десети в Западната конференция с баланс 3-3 и влизат в срещата след три поредни победи, докато Клипърс е 13-и с 1-4 и серия от четири загуби. Голдън Стейт обаче ще бъде без няколко от водещите си играчи, сред които Стеф Къри, Дреймънд Грийн и Джими Бътлър, докато за Клипърс продължават да отсъстват Брандън Инграм и Брадли Бийл.

Последният мач от програмата започва в 4:00 часа, когато ЛА Лейкърс приема Торонто Раптърс. Лейкърс е четвърти на Запад с баланс 4-2, докато Торонто е пети в Източната конференция с 3-2. Домакините ще търсят реакция след поражението със 95:112 от Голдън Стейт, при което пропиляха аванс от 25 точки, докато Раптърс ще бъде без Кауай Ленард, който продължава да лекува проблем с лявото коляно.

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