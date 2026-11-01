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Коя ще е най-бързата стратегия днес в Мексико?

  • 1 ное 2026 | 16:54
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Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира, че днес в Гран При на Мексико Сити можем да видим различни стратегии, осигурени от трите модела сликове.

Пилотите използват гумите от С3 до С5 - трите най-меки модела и в хода на свободните тренировки се видя, че отборите залагат сериозно на сериите обиколки със средно твърдите С4.

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Дарио Марафуски от Пирели прогнозира, че има вариант стратегиите с един и два бокса да дадат сходен резултат на финала, като разликата ще дойде от поредността на използването на меките и средно твърдите гуми.

„Много отбори ще предпочетат начало на състезанието със средно твърдите сликове - заяви директорът на Пирели Моторспорт. - След това да направят втората серия обиколки с меките, като единственият бокс да е някъде между 35 и 41 обиколка. Нивото на деградация на гумите не е много високо, но ресурсът им трябва да се пази.“

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Стратегията с два бокса предполага старт с меките сликове, след това серия обиколки със средно твърдите и на финала пак с меките. Това е и предпочитаният вариант при поява на колата за сигурност на трасето. Но пък повечето боксове означават и повече коли за изпреварване на трасето.

Марафуски допълни, че в Пирели не очакват някой отбор да използва най-твърдите гуми, тъй като те не осигуряват достатъчно добри времена.

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Снимки: Gettyimages

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