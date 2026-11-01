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Васьор: За нас е важно да спечелим това състезание

  • 1 ное 2026 | 13:51
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Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор оцени високо подобренията по SF-26 в края на сезона, като люис Хамилтън и Шарл Леклер завършиха първи и трети в квалификацията за Гран При на Мексико Сити.

„Това е добър резултат за Люис, за целия тим и това е първата ни спечелена квалификация за 2026 - коментира Васьор полпозишън №105 на 7-кратния световен шампион. - От началото на кампанията ние имахме трудности в квалификациите и спечелването на полпозишън определено беше важна цел за нас.

Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта
Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта

„Имахме проблеми във втората част на квалификацията, трябваше да използваме по още един комплект меки сликове, но във финалната част Люис направи две много добри обиколки. Шарл също имаше шанс за първото място, но допусна малка грешка при последния си опит.

Люис Хамилтън спечели квалификацията в Мексико за първи полпозишън с Ферари
Люис Хамилтън спечели квалификацията в Мексико за първи полпозишън с Ферари

„За нас е важно да спечелим това състезание, тъй като вложихме много усилия в развитието на колата ни и имахме нужда от 1-2 състезания, за да проработят подобренията.“

Люис Хамилтън: Обичам си работата!
Люис Хамилтън: Обичам си работата!
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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