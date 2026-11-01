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Статистиката в Мексико звучи добре за Ферари

  • 1 ное 2026 | 16:40
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От 2019 година насам победителите в Мексико Сити са стартирали от първа или трета позиция на решетката. Тази статистика определено звучи добре за пилотите на Ферари, след като вчера Люис Хамилтън спечели квалификацията за Гран При на Мексико Сити, а Шарл Леклер с другата кола на Скудерията завърши трети.

Миналата година победата взе Ландо Норис по пътя към първата му световна титла, като британецът тръгна първи, но сега световният шампион не беше сред претендентите за полпозишъна.

Васьор: За нас е важно да спечелим това състезание
Васьор: За нас е важно да спечелим това състезание

Хамилтън обясни след квалификацията, че подготовката му за състезанието не е минала гладко и той не е успял да запише необходимите дълги серии от обиколки.

Но Леклер и шефът на тима Фредерик Васьор бяха по-оптимистично настроени за надпреварата днес, като Шарл призна, че очаква изтегляне от Люис в дългия спринт към първия завой след старта.

Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта
Шарл Леклер се надява Люис Хамилтън да го изтегли на правата след старта
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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