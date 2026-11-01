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Минимална победа запази добрата серия на Комо

  • 1 ное 2026 | 15:46
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Комо спечели с минималното 1:0 у дома срещу Венеция в двубой от 10-ия кръг на Серия А. Единственото попадение в срещата бе дело на Лукас да Куня, който се разписа от дузпа в 43-тата минута.

Домакините бяха по-активният отбор през първата част и създадоха няколко добри възможности пред вратата на Филип Станкович. В 28-ата минута Венеция получи дузпа за игра с ръка на Луис Мила, но след намесата на ВАР решението бе отменено. Малко по-късно Комо стигна до наказателен удар, след като Хуан Хесус фаулира Тасос Дувикас в наказателното поле. Да Куня застана зад топката и с мощен удар изведе своя тим напред.

След почивката футболистите на Сеск Фабрегас запазиха предимството си и не позволиха на гостите да стигнат до сериозна опасност пред Жан Буте. Статистиката също показа превъзходството на Комо във владението на топката и ударите, но “езерняците” не показаха достатъчно ефективност пред гола. Гостите от Венеция не успяха да отправят нито един точен изстрел. Така Комо записа четвърта поредна победа в първенството и продължи възхода си в класирането, докато Венеция остава на последното място.

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