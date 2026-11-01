Следващият мач на Канело Алварес: пет потенциални съперника след победата над Кристиан Мбили

Кой може да бъде следващият противник на Саул Алварес?

Мексиканската звезда завоюва пояса на Световния боксов съвет (WBC) в супер-средна категория след победа с единодушно съдийско решение срещу Кристиан Мбили в събота в Рияд, Саудитска Арабия. На моменти това беше класическо представяне на Алварес, който неколкократно разклати агресивния французин с остри контриращи удари по пътя към прочутия зелено-златен пояс, загубен след поражението от Терънс Крауфорд миналата година.

Канело се върна на победния път с успех в Рияд

На 36-годишна възраст Алварес не разкри много подробности за бъдещето си, когато беше попитан какъв ще бъде следващият му ход.

„Ще си почина, ще продължа да уча нови неща. Няколко седмици ваканция и след това се завръщам“, заяви той.

След като Алварес отново е световен шампион в категория до 76,2 килограма, не липсват кандидати за двубой с него. Изданието www.boxingscene.com анализира пет възможни съперника пред мексиканския биткаджия.

Лестър Мартинес

Лестър Мартинес е временен шампион на WBC в супер-средна категория и на теория би трябвало да бъде официалният претендент за среща с Алварес, макар че в професионалния бокс нещата рядко се развиват по план. След спорното си равенство срещу Мбили миналия септември, гватемалецът продължи да трупа популярност в Калифорния, събирайки шумна публика при победите си над Имануел Алийм и Лука Плантич през 2026 година.

Мартинес би предложил на Алварес пореден сблъсък с агресивен и физически силен противник, но убедителната игра на мексиканеца срещу Мбили вероятно му вдъхва увереност, че може да се справи и с подобен натиск.

Терънс Крауфорд

Алварес има недовършена работа с Терънс Крауфорд – човекът, който го лиши от статута на абсолютен шампион в супер средна категория през септември 2025 година. Мексиканецът нямаше възможност да потърси реванш, тъй като американецът обяви оттеглянето си от спорта, оставяйки Алварес без клаузата за нов мач, на която се надяваше.

Шампионът не крие амбицията си да поправи този резултат, но за връщането на Крауфорд ще бъде нужна внушителна финансова оферта. Американецът вече доказа всичко, след като спечели световни титли в пет различни категории, и няма изгледи да възобнови кариерата си.

Въпреки това Алварес остава сред най-големите финансови фигури в спорта и евентуален реванш с Крауфорд би предизвикал огромен интерес.

Дмитрий Бивол

Друго поражение, което Алварес желае да реваншира, е това срещу Дмитрий Бивол от май 2022 година.

Тогава мексиканецът се качи в лека тежка категория, за да атакува пояса на Световната боксова асоциация (WBA), но беше напълно надигран в рамките на дванадесетте рунда. Въпреки постоянните разговори за нов мач, двамата така и не са се срещали отново на ринга.

След две тежки битки на Бивол с Артур Бетербиев и контузиите, които го извадиха за дълго от действие, Алварес може да прецени, че моментът е подходящ за реванш, който би му донесъл три от четирите титли в лека тежка категория.

Джейк Пол

Вариантът с Джейк Пол също не бива да се изключва. Алварес вече водеше преговори за мач с популярния ютюбър, превърнал се в боксьор, преди да насочи вниманието си към битката с Крауфорд. Според публикации от онзи период дата, локация и ключови детайли вече са били договорени, преди мексиканецът да промени плановете си.

Пол продължава да търси двубой с Алварес и не пропусна да повдигне темата веднага след победата над Мбили.

„Извън ринга за 13 месеца, но все същият стар Канело. Уважение. Понесе обаче доста удари. Ще танцуваме, приятелю, ще танцуваме“, написа Пол в социалните мрежи.

Алварес и преди е обмислял тази възможност, а с планираното завръщане на Пол на Бъдни вечер подобен мач може да се окаже доходоносна опция за 2027 година.

Хамза Шийраз

Сред петте посочени имена Хамза Шийраз изглежда като един от най-реалистичните варианти. Британецът изгради близки отношения със саудитския боксов инвеститор Турки Алалших, с когото Алварес по договор има още един оставащ двубой.

Шийраз наскоро оваканти титлата си в супер средна категория на Световната боксова организация (WBO), след като получи нареждане да я защитава срещу задължителния претендент Жанибек Алимханули – решение, което породи въпроси около следващите му стъпки.

Един финансово изгоден сблъсък с Алварес би обяснил защо Шийраз предпочете да се откаже от шампионския пояс, вместо да изпълни задължителната защита. Британецът също така присъстваше лично край ринга в Рияд в събота.

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