Канело се върна на победния път с успех в Рияд

Саул Алварес победи Кристиан Мбили и спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC) в категория до 76 килограма. Канело надделя над Мбили с единодушно съдийско решение (115-112, 116-111, 117-110) след 12 рунда бокс в Рияд. Битката им оглави бойна гала в столицата на Саудитска Арабия.

С този успех мексиканецът се върна на пътя на победите след поражението от Терънс Крауфорд през 2025-а. Победата бе 64-та в общо 69 професионални боксови срещи за Канело.

Ето как се разви двубоя:

Мбили зае центъра на ринга след първия гонг. Французинът се опитваше да скъси дистанцията с отклони и удари с крачки напред, но Канело демонстрира отличен контраатакуващ бокс със скоростни прави удари и крошета с лявата ръка. В края на рунда мексиканецът пласира и мощно дясно кроше в тялото на Мбили, което подпечата рунда в негова полза в съдийските карти.

Във втората част битката продължи да се води предимно в далечна и средна дистанция, но този път Алварес зае центъра на ринга. Мбили се опита да си върне инициативата в двубоя в последната минута, но по-голямата част от ударите му попадаха в гарда на Канело или увисваха във въздуха.

#CaneloMbilli #boxing https://t.co/AjDfKFO45E — Az sports fan (@SportsFanInAz) October 31, 2026

През третия рунд Мбили бе по-агресивен и притисна Канело към единия от ъглите на ринга. 36-годишният мексиканец приветства играта с гръб към въжетата и разменяше удари в близка дистанция. Боксьорът с прякор “Солидния” бе по-активен в тази част, но не успя да нанесе тежки удари, които да разклатят Канело.

Темпото се вдигна в четвъртия рунд. Двамата боксьори поемаха все повече рискове. Алварес пласира повече и по-чисти попадения, но Мбили пускаше повече удари и бе по-агресивен.

Канело вкара в обращение дясното кроше след левите си прави и дебалансира на няколко пъти Мбили. Гордостта на Гуадалахара атакуваше тялото на съперника пред него с леви ъперкъти и десни крошета в тялото.

В шестия рунд Канело блесна със серия от крошета, докато бе притиснат с гръб към въжетата. Мексиканецът пласира и силни десни ъперкъти в брадичката на Мбили, но французинът не помръдна.

Доминацията на Канело започна в седмия рунд. Безмилостните му крошета и ъперкъти караха Мбили да бъде все по-колеблив в атака, но въпреки ударите, които понасяше, олимпиецът от Рио 2016 не спираше да върви напред. В осмата част реферът отне точка от актива на Мбили, тъй като французинът удари Алварес в тила.

Canelo Alvarez just told the ref to take a point from Mbilli and he did 🤣🤣🤣 https://t.co/mxh5fvwKZH — Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) October 31, 2026

В деветата част мексиканската суперзвезда усещаше, че е в пълен контрол на двубоя и разчиташе на серии от три или четири удара веднага, след като парираше атаките на Мбили.

#CaneloMbilli Canelo Alvarez vs Christian Mbilli round 9 https://t.co/d0gaqePaUD — Az sports fan (@SportsFanInAz) October 31, 2026

В шампионските рундове Канело не поемаше излишни рискове и продължи с контраатакуващата си стратегия. Ветеранът показа самочувствие на шампион и си заслужи гласовете в съдийските карти в негова полза с отлична защита и бързи крошета в последните шест минути от дуела.

След официалното му обявяване за победител Канело бе поздравен и от непобедения боксьор Александър Усик, който бе домакин на мексиканеца по време на част от подготовката му за двубоя с Мбили.

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