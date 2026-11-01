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Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата

  • 1 ное 2026 | 14:23
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Кирил Милов: Всички губим от конфликтите в борбата

Бронзовият медалист от световното първенство по борба в Астана Кирил Милов беше специален гост в студиото на "Арена спорт“ по БНТ. Българският национал говори откровено за представянето си на шампионата, пропуснатата възможност за световна титла и напрежението в родната борба, което според него се е отразило сериозно върху подготовката и мотивацията на състезателите.

Кирил Милов се пребори за бронз на Световното
Кирил Милов се пребори за бронз на Световното

Милов призна, че въпреки спечеленото отличие е останал разочарован, тъй като е заминал за Казахстан с амбицията да се пребори за златния медал.

"Очаквах много повече. Бях отишъл за световната титла. Все още нямам такава, а световния шампион и вицешампиона успях да победя по пътя към европейското злато. Наистина вярвах, че мога да го постигна“, сподели националът.

Той посочи, че решаваща за загубата му на полуфинала е била грешка във втората част на схватката, когато е водел по точки.

"Трябва да бъда много по-концентриран във всяка ситуация. Противникът ми успя да ме излъже в един момент, аз се разконцентрирах и допуснах няколко поредни хватки. Не мога да се оправдавам с нищо. Грешката си е моя“, категоричен беше Милов.

Борецът разказа и за тежкия период, през който са преминали той и неговите съотборници заради конфликтите около Българската федерация по борба. По думите му несигурността дали изобщо ще получат възможност да участват на големите първенства е била едно от най-сериозните психологически изпитания.

"Преминахме през доста тежка година и половина. Когато отидеш на тренировка, трябва да дадеш максимума от себе си и да знаеш каква цел преследваш. А когато имаш цел, но не знаеш дали ще получиш шанс да участваш на състезанието, психически е много трудно. Имаше моменти, в които нямахме никаква мотивация. Дисциплината, която сме изградили чрез спорта, ни помогна да продължим“, обясни той.

Милов отправи и конкретен призив към клубовете, които оспорват решенията около управлението на федерацията.

"Според мен е правилно тези жалби да бъдат оттеглени, за да може федерацията да започне да работи нормално, а ние да бъдем спокойни и да тренираме. Така ще можем да постигаме все по-големи успехи“, заяви бронзовият медалист.

Националът коментира и обявеното от Станка Златева оттегляне от борбата, като изрази надежда, че административните въпроси около федерацията ще бъдат разрешени възможно най-скоро.

"Не мога да кажа кой е спечелил от тази ситуация. Губим всички, със сигурност. Ние, спортистите, и цяла България губим, когато има такива конфликти. Не само в нашата федерация, а във всяка една“, подчерта Милов.

Въпреки трудностите той оцени положително представянето на българските борци в Астана, като открои четирите полуфинала в класическия стил и спечелените отличия.

Според него най-важната задача пред националите сега е да извлекат поуките от допуснатите грешки и да насочат усилията си към предстоящите олимпийски квалификации.

"Трябва да бъдем максимално концентрирани и мобилизирани, за да спечелим квотите възможно най-рано и да направим най-добрата подготовка за Олимпийските игри“, заяви той.

В началото на разговора Милов сподели и впечатленията си от новия стадион „Българска армия“, където е присъствал предишната вечер.

"Емоцията беше уникална. Стадионът е на много високо ниво, а атмосферата беше страхотна“, разказа борецът.

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