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Италиански триумф в Токио

  • 1 ное 2026 | 10:16
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Италиански триумф в Токио

Италианската двойка Сара Ерани и Жасмин Паолини триумфира с титлата на финала на двойки на WTA 500 турнира Pan Pacific Open в Токио. В решителния сблъсък за трофея италианките изиграха безупречен мач и надиграха поставените под номер 1 в схемата Габриела Дабровски от Канада и Луиза Стефани от Бразилия с убедителното 6:2, 6:2.

Ерани и Паолини наложиха темпото си от самото начало на срещата и не оставиха съмнение в превъзходството си на корта. Те спечелиха първия сет с 6:2, след което запазиха пълна концентрация и повторяха точно същия резултат 6:2 и във втората част, за да приключат двубоя в два сета.

Пътят на италианския дует до титлата в Токио премина през изключително стабилни изяви през цялата седмица. В първия си мач от осминафиналите Ерани и Паолини пречупиха Анна Данилина и Шиню Джианг след оспорван първи сет с 7:6(7), 6:2. На четвъртфиналите те надделяха над Ася Мухамад и Шуай Жанг с 6:3, 6:4.

В полуфиналната си среща срещу Тереза Михаликова и Оливия Никълс, италианките спечелиха първия сет с 6:4, след което бяха абсолютно безапелационни във втория за 6:0. С тази ценна победа те си осигуриха не само място на финала в Токио, но и официално подпечатаха класирането си за финалния турнир на WTA.

Трофеят в Токио е първа титла за сезона за италианската двойка, която вече има богата колекция от общи успехи. Световните шампионки и олимпийски златни медалистки от Париж продължават да утвърждават статута си сред най-добрите тандеми в женския тенис, класирайки се за WTA Finals за трета поредна година.

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Снимки: Gettyimages

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