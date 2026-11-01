Диана Шнайдер спечели титлата в Токио

Рускинята Диана Шнайдер спечели титлата на турнира по тенис в Токио УТА 500 с награден фонд повече от 1,2 милиона долара, като на финала се наложи над канадката Лейла Фернандес с 6:4, 5:7, 6:2.

Това бе шеста титла в кариерата на 22-годишната Шнайдер, която е под номер 13 в света, но тя ще спечели още две места от новата седмица и ще е на прага на Топ 10. Най-доброто й класиране в турнирите от Големия шлем е полуфиналът от "Ролан Гарос" през тази година.

Your Tokyo 2026 Champion, Diana Shnaider! 🏆 #torayppo https://t.co/BmHnKa5lGg — wta (@WTA) November 1, 2026

Диана Шнайдер стана седмата рускиня, която печели турнира в Токио след Мария Шарапова, Елена Дементиева, Динара Сафина, Надежда Петров, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова. Рускинята спечели и чек за 185 500 долара.

Шнайдер спечели първия сет, имаше спад на играта във втория, който загуби, а в началото на третия трябваше да спаси три точки за пробив, за да затвори мача с 6:2 в частта за 2 часа и 18 минути.

"Искам да благодаря и да поздравя моя треньор, който е тук с мен и празнуваме първа титла през сезона. Това означава много за мен и е страхотен край на годината", каза щастливата шампионка.

За Лейла Фернандес това бе втора поредна загуба на финал, след като отстъпи и на турнира в китайския град Нинбо пред световната номер 1 от Казахстан Елена Рибакина.

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Снимки: Imago