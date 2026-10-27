Илиан Илиев: Трябваха ни тези три точки

Наставникът на Черно море – Илиан Илиев поздрави тима си след спечелването на важните три точки в мача със Септември (София). Варненци надвиха столичани с 2:0.

„Доволни сме, трябваха ни трите точки. Направихме много добро първо полувреме. Второто полувреме не трябваше да допускаме толкова ситуации. Трябваше да сме подредени по-добре. Късметът малко ни помогна. Не се играе лесно, когато трябва да победиш на всяка цена. Поздравления за усилията и трите точки. При едно центриране всичко може да се случи. За да искаме да излизаме от тази ситуация, трябва да се представяме по-добре в защита. Имаме достатъчно качества, за да преодолеем това напрежение. Второто полувреме Септември рискува и прати много хора в предни позиции. Неприятно е това, което се случва около отбора и клуба. Искаме с нашите резултати да тушираме това напрежение. За никой не е приятно това да се случва след години на успехи“.

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