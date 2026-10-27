Илиан Илиев остави петима "моряци" извън групата за днешия мач

Черно море приема Септември в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Тича“ е днес от 17:00 часа. Старши треньорът на „моряците“ Илиан Илиев определи група от 22 футболисти за срещата, като извън нея останаха Дамян Христов, Иван Тасев, Петър Андреев, Йоргос Понтику и Жоао Бандаро. Поради контузии отпадат Александър Тодоров и Алекс Колев.

Главен съдия на двубоя ще бъде Георги Стоянов с асистенти Иван Копчев и Мартин Мачев. Четвърти съдия е Михаел Павлов, а за ВАР ще отговаря Станимир Тренчев с помощник Георги Новачев.

Съдийски наблюдател на срещата е Георги Нарлев.

Групата на Черно море: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануил Няголов, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Хорхе Падиля.

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