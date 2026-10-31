Бетис се завърна на победния път и отново поглежда нагоре

Бетис се завърна към победите в испанския шампионат, след като надви Малага с 2:1. Това стана в среща от 11-тия кръг, играна на “Ла Картуха” в Севиля. Успехът е важен за домакините, защото идва след тежката загуба с 2:5 от Барселона и нулевото реми срещу Селта. Така вече “верибланкос” отново са в позиция да имат амбиции да се намесят в битката за водещите позиции.

За Малага пък това е поредното разочарование, защото тимът продължава да няма победа в Ла Лига и е на последно място.

Бетис нанесе двоен удар в края на първата част. Първо, в 38-ата минута Иско центрира към Марк Бартра, който с глава беше точен за 1:0. В добавеното време на полувремето Пабло Форналс удвои аванса на домакините.

Малага успя да намали в 68-ата чрез Нино и до края имаше няколко положения, от които можеше да изравни. Футболистите на Мануел Пелегрини обаче също имаха своите шансове за трето попадение, като например Ез Абде удари греда от фал.

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