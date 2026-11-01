Беласица с втора поредна победа

Беласица (Петрич) спечели с 2:1 гостуването си на Ботев (Ихтиман) от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига. „Комитите“ записаха втора поредна победа в шампионата и се отдалечиха от опасната зона, като вече имат 18 точки.

В 15-ата минута опитният Антон Карачанаков изведе тима напред в резултата, но в 46-ата минута Светослав Славов изравни.

В заключителните минути на двубоя Васил Божинов донесе трите точки на петричани с гол от дузпа.

В следващия си мач Беласица е домакин на Национал (София). Двубоят е в събота, 7-ми ноември, от 14 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google