Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беласица

Беласица с втора поредна победа

  • 1 ное 2026 | 06:04
  • 469
  • 0
Беласица с втора поредна победа

Беласица (Петрич) спечели с 2:1 гостуването си на Ботев (Ихтиман) от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига. „Комитите“ записаха втора поредна победа в шампионата и се отдалечиха от опасната зона, като вече имат 18 точки.

В 15-ата минута опитният Антон Карачанаков изведе тима напред в резултата, но в 46-ата минута Светослав Славов изравни.

В заключителните минути на двубоя Васил Божинов донесе трите точки на петричани с гол от дузпа.

В следващия си мач Беласица е домакин на Национал (София). Двубоят е в събота, 7-ми ноември, от 14 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Късен кошмар за Ещрела, Атанас Чернев отново остана без минути

Късен кошмар за Ещрела, Атанас Чернев отново остана без минути

  • 1 ное 2026 | 02:48
  • 771
  • 0
Хееренвеен без Петров задълбочи кризата на един от досегашните съперници на Левски в Лига Европа

Хееренвеен без Петров задълбочи кризата на един от досегашните съперници на Левски в Лига Европа

  • 1 ное 2026 | 01:20
  • 932
  • 0
Кръстев с първа суха мрежа за Сампдория

Кръстев с първа суха мрежа за Сампдория

  • 31 окт 2026 | 23:28
  • 1514
  • 0
Шеф на ЦСКА разкри за безсънни дни и сълзи при откриването на „Армията“

Шеф на ЦСКА разкри за безсънни дни и сълзи при откриването на „Армията“

  • 31 окт 2026 | 22:37
  • 2155
  • 12
Вальо Илиев: Дълго чакахме днешния ден

Вальо Илиев: Дълго чакахме днешния ден

  • 31 окт 2026 | 22:35
  • 1216
  • 5
Ратко Достанич: За всеки е удоволствие да играе на такъв стадион

Ратко Достанич: За всеки е удоволствие да играе на такъв стадион

  • 31 окт 2026 | 21:58
  • 1773
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 125350
  • 951
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 121525
  • 386
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 46646
  • 62
Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

  • 31 окт 2026 | 23:43
  • 28538
  • 32
Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

Отличен шест за Барселона срещу Алавес и каталунците отново са на върха

  • 31 окт 2026 | 23:59
  • 21953
  • 74
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 53117
  • 46