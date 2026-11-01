Откриха Младежките олимпийски игри в Дакар

Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе откри официално Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Над 2700 млади спортисти, представители на 205 делегации и повече от 1100 артисти, техници и доброволци участваха в историческата церемония. За първи път олимпийско спортно събитие от този мащаб стъпи на африканския континент.

Под мотото „Африка посреща, Дакар празнува“ двучасовата програмата представи богатството на африканските култури и силата на традициите.

На Националния стадион на Сенегал „Абдулайе Уад“ знаменосци на България бяха Теодор Митев (бадминтон) и Симона Иванова (плуване). Страната участва със 17 състезатели в 13 вида спорт.

На церемонията присъстваха председателят на БОК Весела Лечева, председателят на Комисията за младежта и спорта в Народното събрание и легенда на българското плуване Петър Стойчев, генералният секретар на БОК Данаил Димов и Володя Златев, шеф на мисия и председател на БФ Бадминтон.

Весела Лечева се срещна с българските олимпийци в Дакар

Олимпийският огън беше запален от двама млади спортисти на Сенегал - Абдурахман Марием Си (фехтовка) и Аиша Диоп (джудо).

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри бе част от официалното събитие.

"Години наред говорим за този момент. Първото олимпийско спортно събитие на африканска земя. И сега - ето ни тук! Този исторически момент е за Сенегал, за Африка и за цялото олимпийско семейство.

Тези игри са още по-специални от факта, че младите хора са в центъра на всичко. Не само младите спортисти, които се състезават, но и младите хора от Сенегал, които помогнаха тези игри да се превърнат в реалност. Това са игри, създадени от млади хора, за млади хора. На всички, които се присъединяват към нас от цял ​​свят, се надявам да се насладите на всеки момент тук, в Сенегал. Това е Африка, която с нетърпение очаквам светът да види. Гордея се, че нашият континент приветства Олимпийското движение за първи път“, каза Ковънтри в речта си.

Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар за Младежките олимпийски игри

Там бе и президентът на организационния комитет Мамаду Дианя Ндиайе.

„Тази церемония е кулминацията на дълъг път, който започна далеч оттук, в Буенос Айрес през 2018 година. Благодаря ви, че повярвахте в Дакар. За 15 дни забравете този свят. Тук вашият съперник не е враг. Той е този, който ви помага да станете по-добри. Печелете, губете, започвайте отначало, но преди всичко – дръжте се смело. Дръжте се смело да създавате приятелства. Най-добрият рекорд няма да се измерва в секунди или медали. Той ще бъде рекордът на единството, което вие създавате тук“, добави Мамаду Дианя Ндиайе.

Откриването беше изградено като мащабен артистичен спектакъл, разделен на три основни времеви измерения - вчера, днес и утре.

Първата част на спектакъла върна зрителите към корените на африканската цивилизация. Традиционни танци, автентични костюми, ритуали и музика пресъздадоха културното наследство на Сенегал и континента. Специално място бе отделено на традиционните ударни инструменти сабар, тама и джембе, чиито ритми са неразделна част от африканската музикална идентичност.

Зрителите станаха свидетели и на традиционните танци, ритуалните изпълнения и характерния танц на лъва Симб, съчетаващ театър, музика, танц и перкусии.

В програмата бе включено и представяне на сенегалската традиционна борба - лаам, която има особено място в обществения и спортния живот на страната.

Втората част пренесе публиката в съвременния Дакар. Хип-хоп, афробийт, улично изкуство, танцови битки и изпълнения на живо – като модерното лице на Африка и творческата енергия на младите хора. Сред специалните участници в артистичната програма бяха световноизвестният сенегалски създател на съдържание Хаби Лейм, музикантът Бааба Маал и групата Daara J Family.

В основата на цялата концепция стои една от най-важните думи в сенегалската култура – „Теранга“ (Teranga), която на езика волоф означава гостоприемство.

Церемонията включваше 1115 души, включително 628 танцьори, 373 статисти, 54 изпълнители и 32 актьори. Актьорският състав е 100% африкански и 98% сенегалски. Близо 1500 костюма, проектирани и изработени изцяло в Сенегал, са били създадени с участието на около 100 шивачи и професионалисти.

Българското участие започва в днешния 1 ноември (неделя) с четирима национали в три вида спорт. В турнира по бадминтон от 9:00 часа Теодор Митев излиза срещу Алекса Радованович (Сърбия), а след 17:30 часа Елена Попиванова ще срещне Хана Шошан (Ирландия). От 10:00 часа са сериите на 400 метра свободен стил при девойките с участието на Симона Иванова. В най-атрактивния и най-малко познат у нас спорт ушу България ще бъде представена от Калина Славчева.

СНИМКИ: БОК

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