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Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар за Младежките олимпийски игри

  • 27 окт 2026 | 21:35
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Кърсти Ковънтри пристигна в Дакар за Младежките олимпийски игри

Само на няколко дни преди историческите Младежки олимпийски игри Дакар 2026, президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри пристигна в столицата на Сенегал.

„Отдавна не сме били тук, много сме развълнувани“, каза Ковънтри при пристигането си в столицата.

„Знаем, че ще бъде страхотно. Енергията е наистина добра. Знам, че Сенегал ще свърши невероятна работа, като приветства света и спортистите от света да дойдат и да споделят африканските традиции и нашето вълнение. Много се гордеем с това. Време е за Африка; време е за Сенегал!“, добави тя.

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Дакар 2026 ще посрещне 2665 млади спортисти, състезаващи се за 153 комплекта медали, от 204 национални олимпийски комитета в градовете домакини Дакар, Диамниадио и Сали.

Повече от 6000 доброволци от Сенегал и 90 други страни ще подкрепят организацията на Игрите.

„Много се гордеем с екипа. Доброволците правят всичко. Това е толкова топло посрещане и мисля, че доброволците внасят специален аспект в Олимпийските игри и в Младежките олимпийски игри. Усещаме тази енергия сега, така че благодаря на всички за доброволчеството. Благодаря ви, че направихте тези Игри толкова специални“, заяви още Кърсти Ковънтри.

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Снимки: Imago

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