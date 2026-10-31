Джудистите Христо Вълков и Надие Жаафар се класираха на пето място на Евро 2026 до 23 г.

Христо Вълков и Надие Жаафар завършиха на пето място на Европейското първенство по джудо до 23 години в Неапол, Италия.

Вълков стартира с две победи в категория до 81 килограма, като преодоля еспонеца Ац Прангли с "ипон" за 1:36 минути, след това и Станислав Рибин (Испания) с "юко" на четвъртфиналите.

На полуфинала българинът загуби след златна точка в продължението от Мартин Бреке-Йенсен (Норвегия) - "юко", а в битка за бронза отстъпи пред молдовеца Киприян Грибинет също с "юко".

При жените в категория до 70 кг Надие Жаафар започна с "ипон" срещу украинката Мария Рицка, но на четвъртфиналите загуби след трето предупреждение от Изабел Боб (Румъния). В репешажите Жаафар успя да постигне нова победа - "юко" срещу Лаура Дюшосоа (Франция), а в малкия финал бе спряна от друга французойка - Теофила Дарбе-Такам.

Преди това Виктор Скерлев взе сребро при 73-килограмовите.

Виктор Скерлев спечели сребърен медал на Европейското първенство по джудо до 23 години

На шампионата участват 275 състезатели от 36 държави.

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