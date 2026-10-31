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Джудистите Христо Вълков и Надие Жаафар се класираха на пето място на Евро 2026 до 23 г.

  • 31 окт 2026 | 20:55
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Джудистите Христо Вълков и Надие Жаафар се класираха на пето място на Евро 2026 до 23 г.

Христо Вълков и Надие Жаафар завършиха на пето място на Европейското първенство по джудо до 23 години в Неапол, Италия.

Вълков стартира с две победи в категория до 81 килограма, като преодоля еспонеца Ац Прангли с "ипон" за 1:36 минути, след това и Станислав Рибин (Испания) с "юко" на четвъртфиналите.

На полуфинала българинът загуби след златна точка в продължението от Мартин Бреке-Йенсен (Норвегия) - "юко", а в битка за бронза отстъпи пред молдовеца Киприян Грибинет също с "юко".

При жените в категория до 70 кг Надие Жаафар започна с "ипон" срещу украинката Мария Рицка, но на четвъртфиналите загуби след трето предупреждение от Изабел Боб (Румъния). В репешажите Жаафар успя да постигне нова победа - "юко" срещу Лаура Дюшосоа (Франция), а в малкия финал бе спряна от друга французойка - Теофила Дарбе-Такам.

Преди това Виктор Скерлев взе сребро при 73-килограмовите.

Виктор Скерлев спечели сребърен медал на Европейското първенство по джудо до 23 години
Виктор Скерлев спечели сребърен медал на Европейското първенство по джудо до 23 години

На шампионата участват 275 състезатели от 36 държави.

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