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Виктор Скерлев спечели сребърен медал на Европейското първенство по джудо до 23 години

  • 31 окт 2026 | 00:25
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Виктор Скерлев спечели сребърен медал на Европейското първенство по джудо до 23 години

Виктор Скерлев спечели сребърен медал на Европейското първенство до 23 години в Неапол, Италия.

Българинът записа три победи в категория до 73 килограма, а в решителната схватка отстъпи пред представителя на домакините Фабрицио Епозито със златна точка, "юко" в продължението.

На старта Скерлев преодоля друг италианец - Федерико Бозис, на четвъртфиналите, също в продължението, се наложи над Абил Юсубов (Азербайджан), а на полуфинала се справи с грузинеца Георги Лоладзе.

Тази година Скерлев бележи изключително силен сезон, стана първи на Европейската купа в София през януари, взе и бронз на Големия шлем в Уланбатор, Монголия.

Другият роден представител в категорията Ален Христов записа победа и загуба.

При жените Снежана Граматикова се нареди седма след две победи и две загуби в категория до 57 кг.

В събота на татамито излизат Димитър Господинов и Христо Вълков (81 кг), Мариян Палев и Антон Димитров (90 кг), а в тежка катеория над 100 кг - Никола Марков. При жените - Надие Жаафар (70 кг).

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