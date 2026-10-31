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Славия с чиста победа срещу Драгоман

  • 31 окт 2026 | 19:58
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Славия с чиста победа срещу Драгоман

Волейболистките на Славия постигнаха втора победа за сезона в женската Demax+ Супперлига. Воденият от Иван Димитров тим би категорично като домакин Драгоман с 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) в среща от 3-ия кръг на шампионата.

По този начин двата тима са на 4-о и 5-о място във временното класиране с по 2 победи, 1 загуба и 5 точки.

В следващия, междинен, 4-и кръг Драгоман е домакин на ЦСКА, а Славия ще гостува на шампиона Марица (Пловдив). И двата двубоя са в сряда (4 ноември) съответно от 17,00 и 18,30 часа.

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