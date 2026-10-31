Миньор с първа победа за сезона

Отборът на Миньор (Перник) постигна първа победа в женската Demax+ Супперлига, след като се наложи като гост на Дея спорт (Бургас) с 3:1 (25:17, 19:25, 25:17, 25:19) в последния мач от 3-ия кръг на първенството, игран тази вечер в зала "Младост".

Така перничанки са на 6-о място във временното класиране с 1 победа, 2 загуби и 4 точки, докато Дея спорт е на предпоследната 9-а позиция без успех до момента и една единствена спечелена точка.

В междинния 4-и кръг Миньор е отново гост, но на ЦПВК в София. Срещата е в сряда (4 ноември) от 19,00 часа. Двубоят на бургазлийки срещу Левски пък е отложен заради участието на "сините" в европейските клубни турнири.

Домакините от Дея спорт бяха равностойни в голяма част от срещата, но единствено успяха да вземат втория гейм. След това, обаче, грешки в посрещането и неточности в атаката ги лишиха от поне втори спечелен гейм.

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