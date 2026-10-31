Ипсуич остави Хъл Сити без победа вече втори месец

Отборите на Хъл Сити и Ипсуич направиха драматично 2:2 в сблъсък на два от новаците от деветия кръг на Премиър лийг. Гостите първи вкараха на “МКМ Стейдиъм”, но след това “тигрите” обърнаха и водеха до 74-тата минута. В крайна сметка те изпуснаха да запишат едва втората си домакинска победа от началото на сезона.

Така тимът на Сергей Якирович остава без успех вече втори месец, като е с равен актив с Ипсуич.

Флорентино Луиш изведе “трактористите” напред в 12-тата минута. Малко по-късно отборът от “Портмън Роуд” вкара още един гол, но той беше зачетен.

Втората част на двубоя беше много по-интересна. Играчите на Хъл обърнаха след точни изстрели на Тим Ирогбунам (58’) и Оливър Макбърни (68’) от фал.

В 74-тата обаче Хулио Енсисо изравни с прецизен удар - 2:2.

В следващия кръг, който е последен преди международната пауза, Хъл ще гостува на шампиона Арсенал, а Ипсуич ще приеме Борнемут.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google