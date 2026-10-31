Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хъл Сити

Ипсуич остави Хъл Сити без победа вече втори месец

  • 31 окт 2026 | 19:12
  • 425
  • 0

Отборите на Хъл Сити и Ипсуич направиха драматично 2:2 в сблъсък на два от новаците от деветия кръг на Премиър лийг. Гостите първи вкараха на “МКМ Стейдиъм”, но след това “тигрите” обърнаха и водеха до 74-тата минута. В крайна сметка те изпуснаха да запишат едва втората си домакинска победа от началото на сезона.

Така тимът на Сергей Якирович остава без успех вече втори месец, като е с равен актив с Ипсуич.

Флорентино Луиш изведе “трактористите” напред в 12-тата минута. Малко по-късно отборът от “Портмън Роуд” вкара още един гол, но той беше зачетен.

Втората част на двубоя беше много по-интересна. Играчите на Хъл обърнаха след точни изстрели на Тим Ирогбунам (58’) и Оливър Макбърни (68’) от фал.

В 74-тата обаче Хулио Енсисо изравни с прецизен удар - 2:2.

В следващия кръг, който е последен преди международната пауза, Хъл ще гостува на шампиона Арсенал, а Ипсуич ще приеме Борнемут.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити

Брайтън нанесе тежък удар на Ман Сити

  • 31 окт 2026 | 18:53
  • 14667
  • 19
РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

  • 31 окт 2026 | 18:27
  • 786
  • 0
Болоня с нов обрат

Болоня с нов обрат

  • 31 окт 2026 | 18:23
  • 893
  • 0
Късен гол лиши Марин Петков и Ал-Таавон от първа победа

Късен гол лиши Марин Петков и Ал-Таавон от първа победа

  • 31 окт 2026 | 17:58
  • 1023
  • 0
Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна

Карик след загубата от Челси: Двубоят ни се изплъзна

  • 31 окт 2026 | 17:57
  • 2340
  • 1
Кейн пред “Франс Футбол” за “Златната топка”, счита ли се за най-добър в света и любимия момент от миналия сезон

Кейн пред “Франс Футбол” за “Златната топка”, счита ли се за най-добър в света и любимия момент от миналия сезон

  • 31 окт 2026 | 17:26
  • 3451
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:21
  • 46417
  • 314
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 84547
  • 341
Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

  • 31 окт 2026 | 20:02
  • 5186
  • 13
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 12303
  • 11
Байерн 1:0 Борусия (Д), Кейн изпусна дузпа

Байерн 1:0 Борусия (Д), Кейн изпусна дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:25
  • 5590
  • 8
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 14564
  • 17