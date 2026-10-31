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  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)

Вердер продължи добрата си серия в Бундеслигата с нов успех

  • 31 окт 2026 | 18:56
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Вердер продължи добрата си серия в Бундеслигата с нов успех

Вердер Бремен се наложи с 2:0 над Хофенхайм в домакинството си от осмия кръг на Бундеслигата и продължи добрата си серия в първенството. Никлас Фюлкруг (57’) отново беше големият герой за бременци, като откри резултата след почивката, а Ерен Динчич (82’) оформи крайния резултат в заключителните минути.

Мачът започна с активна игра на домакините, но още в 16-ата минута Вердер трябваше да извърши принудителна смяна, след като Мичел Вайзер получи проблем с бедрото и беше заменен от Динчич. Постепенно Хофенхайм успя да изравни играта и малко преди почивката беше близо до откриване на резултата, но ударът с глава на Адам Хложек беше изчистен от Амос Пипер пред голлинията.

След почивката Вердер отново намери път към противниковата врата. В 57-ата минута Фюлкруг се пребори мощно с противниковата защита и с удар под напречната греда даде аванс на своя тим. Това беше деветото попадение на нападателя в шампионата, като той се разписа в седми пореден мач и продължи да води в голмайсторската класация.

В 82-рата минута Динчич сложи точка на спора с красив удар по диагонала, с който не остави шансове на Оливер Бауман. Така Вердер се върна на победния път след отпадането от Борусия Дортмунд за Купата на Германия и запази мястото си сред водещите отбори в Бундеслигата. За Хофенхайм това беше ново разочарование след отпадането от турнира за Купата срещу втородивизионния Холщайн Кил.

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Снимки: Gettyimages

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