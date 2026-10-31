Леверкузен бе разбит у дома от Щутгарт и инкасира втора поредна тежка загуба

Байер (Леверкузен) инкасираха горчиво поражение и загуби с 2:4 у дома от Щутгарт в мач от 8-ия кръг на Бундеслигата. Швабите изиграха силен двубой и заслужено се поздравиха с трите точки, а Ермедин Демирович се разписа на два пъти (14’, 65’). След като в предишния кръг “аспирините” отстъпиха с 0:3 на Хофенхайм, сега отборът записа ново сериозно поражение и се е поотдалечи от челните места, като заема временната 7-а позиция. Щутгарт пък сложи край на колебливите си изяви напоследък и се изкачи на 12-о място с 9 точки.

Швабите излязоха напред в 14-ата минута. Тогава Дениз Ундав изведе Билал Ел Ханус, който стреля право в тялото на стража на Леверкузен Марк Флекен. Най-бърз обаче бе Ермедин Демирович, който с добавка откри - 0:1 за Щутгарт. Само седем минути по-късно Щутгарт удвои аванса си, когато след корнер и разбъркване Флекен успя да избие удара отблизо на Гриша Прьомел, но Джейми Левелинг успя отново с добавка да направи 0:2. Леверкузен пък върна едно попадение в 28-ата минута, когато Патрик Шик вкара дежурния си гол. След центриране от корнер чехът се извиси и с глава намали на 1:2.

Минута преди края на редовното време двата отбора си размениха по една добра възможност, като първо Афонсо Морейра от домакините не успя да преодолее стража на Щутгарт Денис Займен. Последва пък греда на Щутгарт след добър индивидуален пробив на Джейми Левелинг.

През втората част швабите окончателно подпечатаха успеха си. Първо Билал Ел Ханус се разписа в 51-вата минута с плътен удар от дистанция за 1:3. Четиринадесет минути по-късно Щутгарт се възползва от чудесна контраатака и подаване на Дениз Ундав, завършена от Демирович, който вкара втория си гол в двубоя и резултатът стана 1:4.

До края на мача Леверкузен натискаше, но успя да се отчете само с почетен гол на Ибрахим Маза, който се разписа с глава след добро центриране отляво за крайното 2:4.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago