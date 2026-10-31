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Алекс де Минор победи Матео Беретини и се класира за полуфиналите във Виена

  • 31 окт 2026 | 04:36
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Алекс де Минор победи Матео Беретини и се класира за полуфиналите във Виена

Алекс де Минор си осигури място на полуфиналите на турнира от сериите ATP 500 във Виена (Erste Bank Open), след като победи Матео Беретини с 7:6(4), 6:2. Срещата от четвъртфиналната фаза завърши за два сета в полза на австралиеца, който показа стабилна игра в решителните моменти.

Първият сет премина изключително оспорвано и стигна до тайбрек, където Де Минор наложи надмощие и го спечели с 7:4 точки. Във втората част австралийският тенисист взе ранен аванс и затвори мача с убедителното 6:2, без да остави шансове на Беретини за обрат.

На полуфиналите Алекс де Минор ще се изправи срещу Александър Зверев, който в своя четвъртфинален двубой преодоля Артур Фери. Победителят от този сблъсък ще си оспорва титлата във Виена срещу спечелилия от другата полуфинална двойка между Даниил Медведев и Карлос Алкарас.

Успехът във Виена е от изключително значение за Де Минор в надпреварата за класиране на Финалите на ATP в Торино в края на сезона. Допълнителните точки от турнира в австрийската столица го доближават до сигурно място сред най-добрите осем през годината.

В същото време резултатите от турнира имат пряко отношение и към динамиката в топ 10 на световната ранглиста, където младият испанец Рафа Жодар също заявява претенции за прогрес и влизане сред елита в бъдеще.

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