Отказването на Фис в Базел може да му коства мястото във Финалите на ATP в Торино

Французинът Артур Фис бе принуден да се откаже поради контузия по време на четвъртфиналния си сблъсък срещу Тейлър Фриц на турнира ATP 500 в Базел. Срещата приключи преждевременно при резултат 6:2, 2:0 в полза на американския тенисист, който така си осигури място на полуфиналите в швейцарския град.

Контузията на французина, който заема седмото място в надпреварата за класиране на Финалите на ATP, може да попречи на участието му в Торино. Евентуално отсъствие от предстоящия „Мастърс“ в Париж ще постави под въпрос участието му в заключителния турнир за сезона.

Фриц взе убедително първия сет с 6:2, демонстрирайки стабилност на корта. Началото на втория сет не донесе промяна в статуквото и след като американецът поведе с 2:0, здравословното състояние на Фис не му позволи да продължи двубоя. Това отказване поставя сериозен знак въпросителен около физическата му готовност за предстоящите Финали на ATP в Торино.

С тази победа Тейлър Фриц продължава силното си представяне в Базел, където в предишните кръгове отстрани последователно Ринки Хиджиката с 6:4, 7:6(3) и Денис Шаповалов с 6:4, 6:3. Така балансът между Фриц и Фис в последните им две срещи вече е изравнен на 1:1 победи, след като през 2024 година в Токио френският състезател бе надделял с 6:4, 3:6, 6:3.

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Снимки: Gettyimages