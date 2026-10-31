Емилиано Мартинес: Пръстът ми е като наденица, плаках всяка нощ

Емилиано Мартинес разкри, че пръстът му никога няма да се възстанови напълно, след като е играл с контузия, за да представлява Аржентина на Световното първенство.

Мартинес счупи и изкълчи пръст по време на загрявката преди финала на Лига Европа през май, в който неговият Астън Вила победи Фрайбург.

34-годишният вратар разказа пред YouTube канала на аржентинския журналист Гастон Едул, че се е разплакал, след като е видял рентгеновите снимки, тъй като се е страхувал, че контузията ще му попречи да участва в защитата на световната титла на Аржентина.

След като получил подкрепата на селекционера Лионел Скалони, Мартинес обясни, че било взето решение да не се подлага на операция, която би го извадила от Световното първенство.

Вместо това Adidas му осигурила специална ръкавица, която да предпазва контузения пръст. Вратарят обаче призна, че заради нея не можел да хваща топката както трябва.

„Никога няма да бъде същият като преди. Все още играя с болка“, заяви Мартинес.

„В деня преди мача с Алжир се хвърлях само с една ръка. Движех се като зомби.

Ако опитах да поставя ръката си на земята, от болка ми причерняваше пред очите. Беше брутално. Всяка вечер плачех, защото пръстът ми приличаше на наденица.

Но това са рисковете, които поемаш за националния отбор. Бих го направил отново.“

Мартинес добави, че трансферът му в Италия през лятото, когато Ювентус проявявал интерес към него, в крайна сметка се е провалил именно заради контузията.

„Направиха ми рентгенова снимка и се оказа, че пръстът отново е счупен“, разказа Мартинес.

„Тогава един трансфер в друг клуб пропадна заради пръста ми.

Казаха ми, че е възможно да играя в това състояние, но че се нуждая от операция. Челси обаче не се притесняваше от това, за тях нямаше значение. Един ден ще трябва да се оперирам.“

Мартинес, който се присъедини към Челси през лятото срещу 7,5 милиона паунда, в момента се възстановява от счупена челюст, получена при победата на отбора над Евертън по-рано този месец.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google