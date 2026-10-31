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Джак Алекси постави нов световен рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн

  • 31 окт 2026 | 11:37
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Джак Алекси постави нов световен рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн

Американският плувец Джак Алекси постави нов световен рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн. На отборно състезание в Уестмонт той преодоля дистанцията за 44:46 секунди, като подобри предишния рекорд на австралиеца Кайл Чалмерс от 2021 година, който беше 44:84. 23-годишният Алекси е олимпийски шампион, както и двукратен световен шампион.

Сънародничката му Клер Курзан постави нов рекорд на света на 100 метра гръб в малък басейн. На същото състезание в Уестмонт тя преодоля дистанцията за 53:92 секунди. Предишният рекорд се държеше от американката Реган Смит - 54:02. 22-годишната Курзан има сребърен медал от Олимпийските игри и е седекратна световна шампионка.

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