Марко Бедзеки: Беше наистина много трудно

Марко Бедзеки финишира трети в спринтовата надпревара на пистата „Сепанг“, която беше спечелена от Педро Акоста, а втори завърши лидерът в генералното класиране Марк Маркес.

Bezzecchi fought his way to the #TissotSprint podium 🥉 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/wJsgQUansJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

След финала Бедзеки коментира развоя на състезанието, в чийто ход над пистата започна да прикапва дъжд, който се засили малко след като пилотите минаха покрай карирания флаг. По думите на италианеца този валеж е бил неочакван, но е бил от полза за него, тъй като му е позволил да настигне пилотите пред него, след като изостана леко в началото на дистанцията.

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„Беше наистина много трудно. Още от началото битката беше огромна. След това бях стабилен на петото място, пазих гумите за края и след това дъждът дойде, което беше малко неочаквано. Видях, че другите започват да страдат леко и стъпка по стъпка започнах да ги настигам. За съжаление не успях да ги настигна достатъчно рано, за да се опитам да се боря с тях, но съм на подиума и съм много щастлив. Благодаря на отбора, сега се фокусираме върху състезанието утре“, каза Бедзеки.

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Снимки: Gettyimages