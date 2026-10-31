Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Марко Бедзеки: Беше наистина много трудно

  • 31 окт 2026 | 10:24
  • 281
  • 0

Марко Бедзеки финишира трети в спринтовата надпревара на пистата „Сепанг“, която беше спечелена от Педро Акоста, а втори завърши лидерът в генералното класиране Марк Маркес.

След финала Бедзеки коментира развоя на състезанието, в чийто ход над пистата започна да прикапва дъжд, който се засили малко след като пилотите минаха покрай карирания флаг. По думите на италианеца този валеж е бил неочакван, но е бил от полза за него, тъй като му е позволил да настигне пилотите пред него, след като изостана леко в началото на дистанцията.

Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки
Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

„Беше наистина много трудно. Още от началото битката беше огромна. След това бях стабилен на петото място, пазих гумите за края и след това дъждът дойде, което беше малко неочаквано. Видях, че другите започват да страдат леко и стъпка по стъпка започнах да ги настигам. За съжаление не успях да ги настигна достатъчно рано, за да се опитам да се боря с тях, но съм на подиума и съм много щастлив. Благодаря на отбора, сега се фокусираме върху състезанието утре“, каза Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес победи брат си и грабна полпозишъна в Малайзия

Алекс Маркес победи брат си и грабна полпозишъна в Малайзия

  • 31 окт 2026 | 05:38
  • 2501
  • 0
Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

  • 31 окт 2026 | 04:59
  • 2798
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 31 окт 2026 | 08:26
  • 21547
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 31 окт 2026 | 08:21
  • 6564
  • 1
Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

Отново Леклер начело и във втората тренировка в Мексико

  • 31 окт 2026 | 01:16
  • 2506
  • 3
Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него

Ръководителят на Рейсинг Булс за дебюта на Цолов: Няма какво повече да искаме от него

  • 30 окт 2026 | 21:57
  • 27156
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 4059
  • 11
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 06:45
  • 10387
  • 150
Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

Левски търси път обратно към победите срещу набралия скорост Дунав

  • 31 окт 2026 | 07:10
  • 7778
  • 11
Вълнуващ сблъсък на "Лаута"

Вълнуващ сблъсък на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 07:28
  • 4123
  • 3
Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

Никола Цолов с повече от отличен дебют във Формула 1

  • 30 окт 2026 | 21:32
  • 56484
  • 63
Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

  • 31 окт 2026 | 07:01
  • 4638
  • 2