Защо Рони не участва в International Championship

Рони О'Съливан е сред няколкото големи звезди на снукъра, които няма да участват в телевизионната фаза на International Championship 2026. Турнирът ще се проведе в Нанкин, Китай, от събота, 31 октомври, до събота, 7 ноември. International Championship е едно от най-доходоносните състезания за световната ранглиста в професионалния снукър, като шампионът ще получи 175 000 паунда. Още преди да е изиграна първата топка в Далечния изток обаче няколко звезди от топ 16 вече отпаднаха от надпреварата.

За разлика от повечето ранкинг турнири в календара на World Snooker Tour през този сезон, International Championship продължава да използва система на жребий без поставени играчи. Това означава, че всички състезатели, независимо от позицията си в световната ранглиста, започват участието си от първия кръг. Изключение прави предварителният кръг, който включва три мача с участието на китайски състезатели, получили покани от организаторите.

В резултат на това по-голямата част от срещите от първия кръг бяха изиграни като квалификационни двубои миналия месец в зала „Матиоли Арена“ в Лестър. Мачовете на няколко състезатели бяха отложени за основната фаза в Китай. Сред тях са защитаващият титлата си У Идзъ и световният номер 1 Джао Синтун. Нийл Робъртсън, Марк Селби, Джон Хигинс и Марк Уилямс обаче бяха сред играчите, които трябваше да преминат през квалификациите при закрити врата, където си осигуриха участие в Нанкин.

Двама представители на топ 16 отпаднаха още в квалификациите. Двукратният шампион от Ухан Сяо Гуодун загуби с 4:6 от Дилън Емери, а наскоро спечелилият English Open Али Картър отстъпи с 2:6 пред Антон Казаков. Шон Мърфи, Бари Хоукинс и Лука Бресел спечелиха квалификационните си срещи в „Матиоли Арена“, но няма да участват в заключителната фаза на турнира в Азия, след като се оттеглиха по медицински причини.

Тъй като надпреварата вече е достигнала до втория кръг, техните съперници Мичъл Ман, Рики Уолдън и Тепчая Ун-Ну ще продължат директно към фазата на последните 32-ма.

Рони О'Съливан, смятан от мнозина за най-великия снукър играч в историята, също няма да участва в срещите в Националния фитнес център в Нанкин.

В момента О'Съливан заема 13-о място в световната ранглиста. Донякъде изненадващо организаторите не го избраха сред състезателите, чиито мачове от първия кръг да бъдат отложени за основната фаза на турнира.

Това означаваше, че седемкратният световен шампион трябваше да започне участието си от квалификациите в Лестър, където му предстоеше двубой с Луис Хийткот за място в основната схема.

50-годишният О'Съливан, който в момента живее в Дубай, обаче се оттегли от турнира по медицински причини. Неговото място в схемата беше заето от аматьора Джошуа Томънд, получил право на участие чрез системата за попълване на свободните места от Q School.

Само няколко седмици преди името му да се появи в жребия за квалификациите О'Съливан говори за бъдещето си в спорта и заяви, че ако се наложи да участва в квалификационни турнири, това би означавало край на кариерата му.

Чакането на О'Съливан за нов професионален трофей продължава. Последната му титла дойде преди повече от две години и половина на World Masters of Snooker в Саудитска Арабия, турнир, който днес носи името Riyadh Season Championship.

Рекордьорът с 41 ранкинг титли загуби още първите си срещи в последните два турнира, в които участва – в Шънджън и Северна Ирландия.

Следващата изява на Ракетата може да бъде на турнира Champion of Champions през ноември. О'Съливан е рекордьор с четири титли от тази надпревара, която ще се проведе малко преди началото на UK Championship.

Марк Алън също беше заявил участие в International Championship, но впоследствие се оттегли. Бившият номер 1 в света има проблеми с психичното си здраве, но наскоро намекна в социалните мрежи, че може да се завърне за UK Championship в Йорк.

Въпреки че шестима от настоящите представители на топ 16 няма да участват в Нанкин, турнирът все пак ще събере множество големи звезди. Световният шампион У Идзъ ще защитава професионална титла за първи път в кариерата си.

У има възможност да оглави световната ранглиста за първи път именно по време на този турнир, тъй като изостава с по-малко от 27 000 паунда от своя сънародник Джао Синтун, който заема първото място в света от края на август.

Междувременно новият шампион от Northern Ireland Open Кайрън Уилсън ще се опита да продължи успешната си серия.

Джъд Тръмп, Дин Дзюнхуей и Марк Селби, които имат по две титли от International Championship, ще преследват исторически трети триумф в надпреварата.

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